Policial paraguaio é morto a tiros em frente de casa

Priscilla Porangaba, com informações do Porã News

Um suboficial da Polícia Nacional do Paraguai, identificado como Antonio Alvarenga, foi assassinado em frente à casa dele no bairro Villa Real em Yby Yaú, na tarde dessa segunda-feira (11).

Segundo informações do Porã News, o militar estava em frente a casa dele quando pistoleiros chegaram e atiraram várias vezes contra ele que morreu na hora.

Alvarenga era do corpo de investigadores de Pedro Juan Caballero e estaria de folga. Peritos da Polícia Nacional estiveram no local com membros da promotoria local. Ainda não há suspeitos pelo crime.

