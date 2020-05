Radialista é morto a facadas após suposta tentativa de abuso infantil

Sarah Chaves, com informações do Maracajú Speed

O radialista Vladmir Lenin Rosa, 39 anos, foi morto, na noite de quarta-feira (6), por golpes de machete desferidos contra ele por Marcelo Cesar Maciel, 22 anos, no bairro Giazone Oliveira de Lima, em Maracajú.

A Polícia Civil foi acionada na manhã desta quinta-feira (7), para verificar um corpo que estava em um acampamento sem teto, nos fundos da antiga rodoviária. A perícia técnica de Dourados acompanhou a diligência no local e identificou a identidade do radialista e informou que pelos vestígios encontrados no local o homicídio provavelmente ocorreu durante a madrugada.

De acordo com o boletim de ocorrência, em levantamentos preliminares efetuado no barraco pertencente a Marcelo Cesar Maciel, confirmou-se que a vítima Vladimir estava fazendo uso de drogas e álcool na noite do crime.

Em diligências para encontrar o autor, a polícia encontrou o facão, estilo machete que foi usado no crime e uma calça do suspeito, toda suja de sangue. Enquanto a equipe do SIG ainda efetuava diligências visando localizar o autor dos fatos, por volta das 11h00, a Polícia Militar de Maracaju informou que havia capturado Marcelo nas imediações da região central da cidade, usando um casaco sujo de sangue, ele confessou a autoria do assassinato, e foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Maracajú.

Versão do assassino



De acordo com o MaracajuSpeed, em conversa com o autor, ele respondeu que estava “fumando um baseado”, na estrada de chão próximo ao seu barraco, quando viu Vladimir entrar local. “Aí eu fui até o barraco e quando entrei no barraco, vi aquele cara puxando minha enteada de apenas 5 anos a força, para cima do colchão, e peguei meu facão e comecei a golpeá-lo, na cabeça e pernas, e após isto tentei arrasta-lo pelo terreno na tentativa de jogar o corpo no mato, em seguida eu fugi do local, minha mulher é testemunha do que correu” finalizou Marcelo.

Marcelo afirmou que o barraco é sua moradia e que o fato ocorreu por volta das 23:00h da quarta-feira, e que após o ocorrido jogou o facão em uma vegetação próxima do local, e que estava agindo normalmente porque achou que as autoridades policiais não fossem conseguir identifica-lo como o autor do crime.

O fato ainda estar em caráter de flagrante, Marcelo foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Agentes da Polícia Civil estavam em busca da esposa de Marcelo, para confrontar a versão dos fatos apresentada por ele.

