Acidente fatal deixa dois mortos após colisão entre motocicletas

Um acidente entre duas motocicletas matou Lourdes Quiñónez e Ramón Lazarte López, 54 anos, na colisão que ocorreu entra as ruas Cerro León e República de Cuba, em Pedro Juan Caballero, divisa do Paraguai com Ponta Porã no Mato Grosso do Sul.



De acordo com o Porã News, as vítimas estavam cada uma em sua motocicleta quando bateram de frente.



As duas vítimas de acidentes foram resgatadas pelos Bombeiros Vermelhos e chegaram ao hospital sem sinais de vida.



O corpo de ambos já está no necrotério do Hospital Regional para os devidos procedimentos e subsequente e entrega aos familiares.



Dr. Cesar González Médico forense referiu-se à inspeção médica do falecido, devido à pandemia, os familiares têm um período de 4 horas para o enterro dos corpos.





Deixe seu Comentário

Leia Também