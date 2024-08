Usuário é espancado por traficantes por dívida de drogas no Santa Luzia

Homem, de 36 anos, foi espancado por alguns traficantes na madrugada desta quinta-feira (8) por conta de dívidas oriundas do consumo de drogas no Santa Luzia, em Campo Grande. Ele foi encontrado com lesões na cabeça, pernas e braços.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima teria tentado invadir a casa do seu 'pai de criação', mas foi impedido, pois o morador estava com receio de que traficantes também tentasse o mesmo, pois eles já haviam passado em frente a residência ameaçando agredir ainda mais o homem.

Bastante agitado, a vítima passou a não querer tratamento, tentando morder os militares, até que equipes da Polícia Militar conseguiram detê-lo e encaminhá-lo na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino.

Foi dado um calmante para o indivíduo que passou a aceitar o atendimento médico oferecido na unidade de saúde.

O caso foi registrado como lesão corporal e os suspeitos não foram localizados.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também