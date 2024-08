Vaca é resgatada após cair em fossa de chácara em Batayporã

Uma vaca precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros após cair dentro de uma fossa, de uma chácara localizada no Assentamento São Luiz, zona rural de Batayporã.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, os militares foram acionados durante a tarde de domingo (18). Ao chegar no local, eles encontraram a vaca presa dentro da fossa, ainda com vida.

Para conseguir fazer o resgate, os bombeiros precisaram amarrar o animal, para que assim, eles conseguissem içá-lo para fora da fossa com a ajuda de um trator com guincho.

Apesar de ter fraturado uma das patas, o animal não teve mais ferimentos e conseguiu sair dessa enrascada sem mais ferimentos.

