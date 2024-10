Veja por onde anda seu candidato nesta terça-feira (1°)

Os candidatos à Prefeitura de Campo Grande participam de reuniões e fazem visitas pelos bairros da Capital. Confira a agenda deste terça-feira (1°):

Rose Modesto (União Brasil):

Manhã:

8h30 - Entrevista CBN Campo Grande

10h - Visita ao Hospital São Julião. Endereço: Rua Lino Villacha, 1250 - Nova Lima

Noite:

19h - Reunião com Lideranças da região do Jardim São Lourenço

19h30 - Reunião com Lideranças da região Central

20h30 - Reunião com Lideranças da região do Dom Antônio

Adriane Lopes (PP):

Manhã e tarde:

7h – Entrevista: Rádio Difusora Pantanal

No restante da manhã, a prefeitura cumpre expediente na Prefeitura

Noite:

Faz reunião com apoiadores e candidatos a vereador

Beto Pereira (PSDB):

Manhã:

7h15 - Visita: Refriko Bamboa. Endereço: Rua Eng. Annes Salim Saad - N° 59 – Polo Industrial do Oeste

8h15 - Visita: Germisul. Endereço: Rua Wilson Matto Grosso, 560 – Vila Entroncamento

Tarde:

14h - Visita: Rodobelo Transporte. Endereço: Av. Zilá Corrêa Machado, 11640 - Setor 3 - Parque Res. Maria Aparecida Pedrossian

17h30 - Reunião: Candidatura Coletiva GCM – Podemos. Endereço: Avenida Rodoviária, 461 – Coronel Antonino

Noite:

19h15 - Reunião: Amigos do Márcio Fernandes com o Beto. Endereço: Tatersal Acrissul (Parque Laucídio Coelho) - Rua Américo Carlos da Costa, 320 – Vila Carvalho Região: Anhanduizinho

20h30 - Reunião: Equipe A Banca Barbearias. Endereço: Rua Amazonas, 1151

Camila Jara (PT):

Manhã:

10h30 - Entrevista ao Vivo: TV Morena. Assunto: Programa de governo, trajetória política e propostas para a cidade. Endereço: Rua Santana, 170

Tarde:

14h30 às 17h30 - Preparação para o debate

Noite:

19h - Primavera Cultural com a presença da Secretária Nacional de Cultura do PT - Vivi Martins. Tema: Propostas da candidata para a cultura + informações sobre investimentos do governo federal para a cultura. Endereço: Teatro do Mundo, Rua Barão de Melgaço, 177, Centro

19h30 - Reunião de encerramento do candidato Jean Ferreira. Endereço: Ponto Bar - Rua Dr. Temístocles, 103

20h15 - Reunião com o candidato Wilson. Endereço: Centro Comunitário da Moreninha - Rua Anacá, 320, Moreninha

Beto Figueiró (Novo):

Manhã:

9h - Reunião em algumas fábricas

Tarde:

14h – Recebe candidatos a vereadores do partido Novo

Noite:

20h - Fará live no Instagram

Luso Queiroz (PSOL/REDE):

Manhã:

Visitas no Bairro União

Tarde:

Visitas no Bairro Buriti

Noite:

Reunião no Noroeste

Ubirajara Borges Martins (DC):

Não informou a agenda

