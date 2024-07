Velho conhecido da PM pelos furtos é encontrado esfaqueado no Nova Campo Grande

Homem, de 33 anos, velho conhecido da polícia por várias práticas de furto, foi encontrado ferido e com lesões pelo corpo provocadas por golpes de faca, socos e até chutes desferidos por indivíduos desconhecidos durante a madrugada desta quinta-feira (4), na Vila Nova Campo Grande, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer na Avenida Amaro Castro Lima e encontrou o Corpo de Bombeiros prestando atendimento para a vítima, que estava com uma lesão grave na perna direita, lesão na mão direita e na cabeça.

Uma testemunha relatou que estava dentro da própria residência, quando passou a escutar gritos de socorro e quando abriu a porta, deu de cara com a vítima no quintal da residência, com uma faca na mão e gritando por socorro, dizendo que três homens estariam atrás dele após ser agredido e esfaqueado.

Quando questionado pelos militares, a vítima disse que não soube responder o motivo das agressões. Ele foi encaminhado para a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros e conforme relatado no registro policial, a lesão na perna era grave diante de um golpe profundo provocado por uma faca.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

