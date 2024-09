Vendedor de frutas é acusado de furtar casa e é ferido a tiros na Capital

Vendedor de frutas, de 23 anos, foi ferido a tiros na noite desta sexta-feira (6) após ser acusado de furtar uma residência, no Jardim Imperial, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava trabalhando no momento dos fatos e foi surpreendido pela chegada do suspeito, que passou a realizar as acusações, mesmo com a negativa da vítima.

O suspeito indagava que ele havia entrada numa residência para furtar. Assustado, ele decidiu correr do local e logo depois ouviu um barulho semelhante a tiro e sentiu uma dor na parte de trás da perna direita, próximo à altura do joelho.

Um morador do local escutou o barulho e saiu para verificar, acionando o resgate. Para a Polícia Militar, já internado na Santa Casa, o jovem não soube dizer quem seria o suspeito e não se lembra quem o socorreu.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

