Vídeo: Bandidos invadem salão de beleza e levam arma e carro de policial no Pioneiros

Dois bandidos ainda não identificados foram flagrados assaltando o salão de beleza, Bia Hair, na rua Barão de Limeira, no Pioneiros, na noite de quarta-feira (17), onde renderam clientes e funcionários e levaram um carro a arma de um policial.



De acordo com a proprietária do salão, Beatriz Hahn, 41 anos, tudo aconteceu por volta das 18h da noite de ontem, quando os autores entraram na loja com uma arma de fogo, e fizeram uma revista geral “Eles levaram quatro celulares, dinheiro, a arma e o carro de um policial’, alegou.

Várias pessoas estavam no local no momento, e a proprietária, clientes e funcionárias ficaram sem o celular.



Beatriz explicou que o agente da polícia estava a paisana com os dois filhos, e protegeu as crianças durante a revista dos bandidos, quando os criminosos levantaram a blusa do policial e retiraram a arma da cinta.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) centro, e em investigações, a Polícia Civil já encontrou o veículo do policial que estava no local.

Veja o momento em que os bandidos invadem o salão:

