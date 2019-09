Vídeo - Detentos tentam fugir e são interceptados a tiros por agentes

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

Detentos da sistema prisional da Penitenciária Estadual de Dourados tentaram fugir na noite de quinta-feira (26). Um vídeo feito de dentro da unidade mostra o momento em que um grupo tenta escalar o muro, mas acaba interceptado a tiros por agentes penitenciários.

As imagens mostram vários homens aglomerados na ponta de uma corda, estendida desde o topo do muro. Enquanto tentam fugir, presos de outras celas gritam ameaças e xingamentos.

Em determinado momento, ouve-se barulho de tiros e agentes da penitenciária surgem correndo e disparando contra o grupo. Os detentos tentam correr, mas se jogam no chão a fim de evitar serem baleados.

Mesmo deitados, mais disparados foram são efetuados pelos agentes prisionais, a fim de coibir qualquer ação dos presos em fuga.

O detento Ronivaldo Pires ferreira, 37 anos, conhecido como "Roni" é o único do grupó que consegue fugir, o criminoso já tem histórico de fuga em uma outra prisão no interior do Paraná.

Assista o momento da tentativa de fuga:

Deixe seu Comentário

Leia Também