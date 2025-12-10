VÍDEO: Duas pessoas ficam feridas após colisão de bicicletas em Jardim

Duas pessoas ficaram feridas durante um acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (10), no cruzamento das Ruas Dr Ari Coelho de Oliveira e Coronel Camisão, na cidade de Jardim.

Conforme as informações divulgadas pelo site Jardim MS News, câmeras de segurança mostram o momento da colisão entre os dois veículos. Com o impacto, os condutores, um homem e uma mulher, foram arremessados ao chão. Nas imagens, é possível ver o homem se levantando logo após a queda e tentando prestar auxílio à mulher, que permanece caída no chão.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência. As vítimas receberam os primeiros socorros no local e, em seguida, foram encaminhadas ao Hospital Marechal Rondon para avaliação médica.

Ainda segundo o site, casos envolvendo bicicletas elétricas têm se tornado frequentes no município. Apenas na data de ontem (9), dois acidentes com esse tipo de veículo foram registrados em Jardim, o que reforça o alerta para a necessidade de mais atenção no trânsito.

