Vídeo – polícia encontra droga em caixões que seriam de mortos por coronavírus

Um homem, 22 anos, foi preso transportando caixões recheados de tabletes de maconha, ele disse que estava carregando corpos de vítimas de COVID-19, saindo de Ponta Porã.

A prisão ocorreu na madrugada desta segunda-feira (15), em Goiânia, de acordo com a Polícia Militar do estado, era realizada uma operação na BR-060, quando um veículo funerário foi abordado.

Durante a entrevista, o condutor demonstrou bastante nervosismo, alegando que estaria transportando dois corpos de vítimas de COVID-19, saindo de Ponta Porã com destino a Goiânia.

A equipe solicitou a documentação necessária para o transporte dos corpos, momento em que o abordado informou não os possuir.

Foi feita verificação no interior do veículo, sendo constatado que os caixões estavam lacrados, cercados de invólucro plástico, segundo o condutor essas seriam precauções adotadas para evitar o contágio do vírus.

No entanto, diante de informações desencontradas aliadas ao nervosismo do abordado, os policiais decidiram por abrir os caixões, momento em que foi verificado que se tratava de 300 quilos de maconha.

O autor foi preso e encaminhado, juntamente com a droga, para a Delegacia de Polícia.

