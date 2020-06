Coronavírus: MS tem 118 novos casos e 2 mortes em 24h

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou nesta segunda-feira (15), 118 novos casos de coronavírus e duas mortes em Mato Grosso do Sul, somados aos casos anteriores, o estado registra 3.551 pessoas que foram contaminadas pelo vírus e 33 óbitos.

As mortes se tratam de um idoso, 81 anos, morador de Dourados que sofria de hipertensão, ele teve a doença confirmada no dia 05 de junho. O segundo óbito é também um homem, 67 anos, que sofria de doença renal crônica, ele teve a doença confirmada no dia 13.

Dos 118 novos casos registrados nessas 24h, 59 são em Dourados, enquanto Campo Grande tem 36. O Estado já registra 22.554 casos notificados, destes, 1.207 estão em análises e 943 seguem sem encerramento e 16.853 já foram descartados.

Entre os contaminados pela doença, 1.907 já estão recuperados e 1.531 estão em isolamento domiciliar, 80 pacientes estão internados, 33 pessoas já morreram pela doença.

Dourados, atual epicentro no Estado, lidera o número de casos totais com 1.197 confirmações, seguido por Campo Grande com 720 e Guia Lopes da Laguna com 242.

Veja abaixo o quadro completo das cidades com casos confirmados em Mato Grosso do Sul.





