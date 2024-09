Vítima de violência doméstica, mãe pede socorro deixando carta na escola da filha em MS

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, pediu socorro na escola da filha após ser vítima de violência doméstica e ameaças de morte durante a madrugada de segunda-feira (9), na cidade e Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site JP News, a vítima deixou uma carta na escola da filha, pedindo ajuda pois estava correndo risco de vida. Na carta continha ainda o endereço onde a mulher morava.

Para as autoridades, ela contou que passou a madrugada sendo agredida com chutes, pontapés e tapas do rosto. Além disso, o autor ameaçou matar a mulher e a filha pequena. Com medo das ameaças, ela escreveu a carta e a entregou na escola posteriormente.

Além das agressões físicas e verbais, o marido também rasgou as roupas da vítima na frente da filha de oito anos, pois estava com ciúmes. Diante da situação, ela foi resgatada e o autor preso pelas equipes da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado.

