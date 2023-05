"Vou sentir saudades", amigos se despedem de técnico de enfermagem na Capital

Amigos do técnico de enfermagem que morreu durante a manhã desta terça-feira (30) em um acidente de trânsito na Avenida Gunter Hans, em Campo Grande, usaram as redes sociais para se despedir de Paulo Pacheco Filho, de 34 anos.

“Ah não sabia que hoje o dia estava embaçado desde amanheceu. Que notícia triste. Desculpe gato minha falta de tempo, por ter ficado doente bem na semana que marcamos o teres e a ida na feira do Guanandi. A vida é um sopro mesmo misericórdia descansa em paz lindão [SIC]”, publicou uma amiga.

Com imagem de ‘luto’ na foto de perfil, a irmã de Paulo publicou uma foto dele ao lado do sobrinho. “Vou sentir saudades tio Du”, e alguns emojis de tristeza.

A prima do técnico de enfermagem pediu em orações para que o ‘papai do céu’ receba Paulo de braços abertos. Junto, ela trocou a foto de perfil para uma imagem com a frase “luto pelo meu primo”.

Nos comentários das despedidas, amigos e conhecidos compartilhavam o mesmo sentimento de dor e surpresa ao saberem que Paulo havia partido de maneira repentina.

Acidente – O técnico de enfermagem teria perdido o controle da motociclista que pilotava durante o começo da manhã desta terça-feira (30), colidido contra o meio-fio e caído no meio da pista.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado para primeiros atendimentos, mas a vítima já estava sem os sinais vitais.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

