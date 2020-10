3,7 mil servidores serão promovidos anuncia Reinaldo

Matheus Rondon com informações da assessoria

Nesta quarta-feira (28), o governador Reinaldo Azambuja informou que cerca de 3,7 mil servidores efetivos de Mato Grosso do Sul serão promovidos. O anúncio aconteceu durante transmissão ao vivo do XV Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública.

“Autorizei a publicação, no início de novembro, de todas as promoções aptas que estavam paradas na SAD (Secretaria de Estado de Administração de Desburocratização)”, revelou. “São servidores de todas as carreiras civis e militares”, completou o governador.

Os documentos que autorizam os avanços nas carreiras serão publicados em Diário Oficial do Estado (DOE-MS) a partir da próxima terça-feira (3), conforme expectativa da Consultoria Legislativa (Conleg) da Governadoria.

Reinaldo Azambuja explicou que consultou o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) antes de autorizar o benefício. Segundo ele, o órgão fiscalizador deu parecer positivo para a promoção e progressão funcional dos servidores estaduais.

Com a medida, funcionários públicos que trabalham nas secretarias, autarquias e fundações estaduais serão beneficiados, assim como bombeiros e policiais civis e militares.

