Acordo para reabertura de rodoviária não permite demissões, diz Marquinhos

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad a anunciou nesta sexta-feira (5) que firmou um acordo com o setor de transporte intermunicipal de Campo Grande, para a reabertura da rodoviária. Entre os itens que ficaram acordado, foi o compromisso de não demitir nenhum funcionário até e quando a reabertura for oficializada.

Ainda conforme Marquinhos, os compromissos foram firmados em uma reunião que aconteceu na Esplanada Ferroviária na última quinta-feira. Ficou definido que as empresas, bem como a Socicam – concessionária que administra a rodoviária – que eles serão responsáveis por adequarem e procederem todos os protocolos de biossegurança estipulados pela Prefeitura e o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS).

Sobre a garantia dos empregos, o prefeito informou que tanto a Socicam, bem como todas as empresas ligadas ao setor, se comprometeram a manter os postos de trabalho. “Se eles obedecerem a todos os requisitos, a rodoviária poderá ser reaberta entes dos prazos de 30 dias que foi estipulado para o fechamento”, projetou.

Segundo apurado pela reportagem do JD1 Notícias, o presidente da Federação do Trabalhadores em Transporte, Samir José Silva, falou que devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), cerca de mil trabalhadores do setor já perderam seus empregos e boa parte estão com os contratos suspensos por causa do fechamento do terminal.

Fechamento da Rodoviária

O anúncio de fechamento novamente o terminal Rodoviário de Campo Grande foi anunciado pelo prefeito Marquinhos Trad na última terça-feira (2). Segundo Marquinhos, a medida se tornou necessária após o aumento de casos de coronavíruis nas cidades do interior, principalmente em Dourados, cidade que agora tem o maior número de infectados.

O fechamento passa a valer nessa quinta-feira (5) e tem prazo de 30 dias. No local já não estava sendo permitido desembarques de passageiros interestaduais, apenas entre os munícios do estado.

