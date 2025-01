Adriane anuncia primeiros nomes como secretários

A prefeita Adriane Lopes (PP), empossada no último dia 1º, anunciou os primeiros integrantes de sua equipe para o novo mandato nesta sexta-feira (3). O JD1 revelou em primeira mão que o secretariado só seria anunciado após a posse, sem data definida.

Márcia Helena Hokama continuará à frente da Secretaria de Fazenda (SEFAZ). Com formação em Ciências Contábeis e pós-graduação em Auditoria e Contabilidade Pública, ela tem experiência no setor público, tendo ocupado o cargo de auditora no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e sido titular da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (SEFIN) de 2022 até dezembro de 2024.

Andréa Alves Ferreira Rocha assume a Secretaria de Administração e Inovação (SEMADI), pasta criada após a extinção da Secretaria Municipal de Gestão (SEGES), onde Andréa já havia atuado.

Ademar Silva Junior será o titular da nova Secretaria de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico (Semades), que surgiu a partir da reestruturação da antiga Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro).

Já Leandro Basmage permanece como diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (AGETEC).

Reforma Administrativa

Em paralelo aos anúncios de novos nomes, Adriane Lopes também detalhou a reforma administrativa planejada para o novo mandato.

O objetivo da reestruturação é reduzir custos e tornar a administração pública mais eficiente e dinâmica. A nova estrutura administrativa será composta por 18 órgãos municipais, e a prefeita ressaltou que a organização será mais enxuta e funcional.

Entre as novidades, destaca-se a criação da Semades, que centraliza a gestão de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável e à inovação.

A estrutura também prevê o fortalecimento da transparência e da eficiência administrativa, com a atuação da Controladoria-Geral do Município, e da Procuradoria-Geral do Município, que será responsável pela consultoria jurídica e representação judicial do Executivo.

As secretarias essenciais, como Saúde, Educação e Assistência Social, seguirão prestando serviços fundamentais à população, enquanto novas pastas voltadas para a Mulher, Juventude e Cultura serão implementadas para garantir a promoção de políticas públicas para segmentos específicos da sociedade.

No campo das autarquias, a reforma inclui mudanças em instituições como o Instituto Municipal de Previdência, as agências de Transporte e Trânsito, Meio Ambiente e Tecnologia da Informação, além das fundações de Esporte e Trabalho, com foco no lazer e geração de empregos.

