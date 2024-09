Adriane destaca avanços na Educação e segurança na região do Segredo

A prefeita de Campo Grande e candidata à reeleição, Adriane Lopes (PP), se reuniu com moradores de bairros que fazem parte da região do Segredo para destacar as ações já realizadas e as propostas para melhorar a vida da população da região.

Entre os avanços apontados por Adriane, a educação teve destaque pela prefeita, com sua gestão construindo mais de 150 novas salas de aula em toda cidade, criando 6,6 mil vagas.

“Em apenas dois anos, nós fizemos o que ninguém nunca fez pela educação de Campo Grande. Para mim, educação é prioridade, é a base de toda a construção de uma sociedade melhor, mais justa. Hoje, temos orgulho de ver as escolas de Campo Grande reformadas, prontas para receber os alunos e oferecer um ensino de qualidade”, disse a prefeita.

No setor da Educação, o projeto “Juntos Pela Escola” revitalizou 28 unidades escolares na região, além da construção de mais de 20 salas modulares. “Todo esse processo foi feito com planejamento, pensando em oferecer condições para a mãe que trabalha fora e precisa deixar seu filho na escola, que precisa do apoio do poder público para que ela possa trabalhar e ajudar nas despesas de casa. E nós tivemos esse olhar cuidadoso, fundamental para que muitas crianças não ficassem longe da escola”, destacou Adriane.

A segurança pública também foi destacada pela prefeita, que apontou para os investimentos feitos nos últimos dois anos de gestão, com a região do Segredo ganhando uma Base Móvel da Guarda Civil Metropolitana.

“Estamos trabalhando pela nossa cidade, pelas pessoas, sem promessas infundadas, priorizando ações que impactem positivamente a vida de cada cidadão”, finalizou a prefeita.

