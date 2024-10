Adriane destrava obras de escolas no Popular, Anache e Radialista e promete 8 novas unidades

Foi publicado em Diário Oficial de Campo Grande nesta semana, o aviso de licitação para a conclusão das Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) nos bairros Popular, Jardim Anache e Radialista, com as concorrências eletrônicas 017/2024, 018/2024 e 019/2024. Com o objetivo de zerar a fila de espera na educação infantil, Adriane Lopes (PP), planeja expandir ainda mais esse avanço, entregando pelo menos oito novas unidades escolares.

A contratação de empresas para finalizar essas obras permitirá a oferta de aproximadamente 750 novas vagas na Rede Municipal de Ensino. Cada EMEI terá capacidade para atender 250 alunos, com turmas integrais do Grupo 1 ao 3 e parciais do Grupo 4 ao 5.



A previsão é que as obras sejam concluídas em um ano, representando um avanço significativo no atendimento às famílias dessas comunidades. Adriane Lopes tem destacado que sua gestão trouxe resultados concretos para a educação. "Lançamos o programa "Juntos pela Escola", uma iniciativa inédita que, em parceria com a comunidade escolar, está promovendo reformas em todas as 205 escolas da rede municipal. Esse programa coloca a comunidade no centro das decisões, permitindo que cada escola defina suas próprias prioridades. Além disso, cumprimos rigorosamente o piso salarial dos professores e continuamos a investir fortemente na melhoria da infraestrutura escolar", ressaltou.



Para os próximos quatro anos, o foco de Adriane será a valorização dos profissionais, ampliar as formações continuadas dos professores e, ao mesmo tempo, concluir escolas que estão paradas há mais de uma década. Além das três EMEIs. "Vamos retomar as obras das unidades em Oliveira III, Moreninha II, Talismã, Serraville, Nashville, São Conrado e Jardim Colorado", afirmou a candidata.





