Adriane Lopes nomeia cinco novos secretários em Campo Grande

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), anunciou nesta segunda-feira (6) a nomeação de cinco novos secretários e dirigentes de órgãos municipais.

As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Município (DIOGRANDE).

Os novos integrantes da gestão municipal são:

Catiana Sabadin: Nomeada como Secretária Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas (SEPPE);

André de Moura Brandão: Assumirá o cargo de Secretário Especial de Licitações e Contratos (SELC);

Lucas Henrique Bittencourt de Souza: Seguirá como Secretário Municipal de Educação (Semed);

Berenice Maria Jacob Domingues: Designada como Diretora-Presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb);

Paulo da Silva: Nomeado como Diretor-Presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

Outros nomeados

Antes dos cinco, a prefeita já havia nomeado, no dia 3 de janeiro, outros quatro nomes. São eles: Márcia Helena Hokama, que continuará à frente da Secretaria de Fazenda (SEFAZ); Andréa Alves Ferreira Rocha assumiu a Secretaria de Administração e Inovação (SEMADI); Ademar Silva Junior, titular da nova Secretaria de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico (Semades); e Leandro Basmage, que permaneceu como diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (AGETEC).

