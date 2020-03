Álcool em gel e máscaras serão vendidos a preço de custo em MS, afirma Procon

O superintendente do Procon de Mato Grosso do Sul, Marcelo Salomão, declarou na tarde desta segunda-feira (23) que o álcool em gel e as máscaras serão comercializadas a preços de custos no estado. O acordo foi firmado entre o Procon, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (Amas).

A informação foi passada durante transmissão ao vivo pelo Facebook. Segundo Salomão, o objetivo da medida é evitar abusos que vinham sendo praticado por alguns comerciantes no estado, como a sobretaxação desses produtos.

“Infelizmente recebemos algumas denuncias nos preços praticados nesses insumos básicos. Porém, o Procon está fazendo a fiscalização e o estabelecimento que flagrado com praticas abusivas nos preços, será multado”, projetou.

Em relação aos supermercados, Salomão falou que não é hora para pânico e estocar alimentos. “Eu peço para que a população não faça correria aos supermercados, não precisamos disso, pois a Amas nos garantiu que os estoques dos estabelecimentos estão cheios. Além disso, o Brasil não vai parar a produção de alimentos, portanto, vamos ir aos supermercados somente quando for necessário, pois essas aglomerações podem aumentar o número de infectados em nosso estado”, solicitou.

Em relação à quantidade de produtos que podem ser adquiridos pelos consumidores, o superintende do órgão explicou que a regra é estabelecida pelos estabelecimentos. “Em momentos como esse, de estado de calamidade sanitária, os comércios podem delimitar a quantidade de certa mercadoria, de acordo com seu estoque. Portanto, os consumidores devem manter a calma e obedecer a regra determinada pelos estabelecimentos”, finalizou.

