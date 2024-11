Alems realiza eleição nesta quarta-feira e deve manter atual Mesa Diretora

A eleição da Mesa Diretora para a 3ª e 4ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura será pauta única nesta quarta-feira (13), na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). A posse dos eleitos será em fevereiro do ano que vem para o mandato é bienal de 2025 e 2026. A sessão tem início às 9h e será realizada no Plenário Deputado Júlio Maia, na Casa de Leis.

Regimentalmente, os deputados podem registrar chapas ou candidaturas individuais até o início da sessão de hoje

A realização da eleição nesta quarta-feira está em conformidade com o artigo 20 do Regimento Interno (Resolução 65/08). Conforme esse dispositivo, a eleição da Mesa Diretora para a 3ª e a 4ª Sessão Legislativa deve ocorrer até a data da antepenúltima sessão ordinária da segunda Sessão Legislativa de cada Legislatura. .

Ainda de acordo com o Regimento, a eleição deve ser por votação nominal e aberta. É eleita a chapa que obtiver a maioria absoluta dos votos. No caso de candidaturas avulsas, é eleito o deputado com o maior número de votos.

A atual Mesa Diretora é composta pelos deputados Gerson Claro (PP), na presidência; Renato Câmara, 1ª vice presidência; Zé Teixeira, 2ª vice-presidência; Mara Caseiro, 3ª vice-presidência; Paulo Correa, 1º secretário; Pedro Kemp, 2º secretário; e Lucas de Lima, 3º secretário.

Conforme definido em sessão na terça-feira (12), os parlamentares concordaram em manter consenso na atual Mesa, votando pela manutenção da mesma.

Competências

De acordo com o Regimento Interno, o presidente é “o representante da Assembleia quando ela houver de se enunciar coletivamente, o dirigente dos seus trabalhos e o fiscal da ordem”.

O primeiro vice-presidente é o substituto imediato do presidente, enquanto o segundo vice-presidente o substitui e a este o terceiro vice-presidente.

Dentre as competências da 1ª Secretaria, estão autorizar despesas e pagamentos, mandar organizar a folha de pagamento dos subsídios dos deputados e manter livro próprio para registro de ausência dos parlamentares.

Já ao 2º secretário cabe ler e fiscalizar as atas das sessões, anotar as votações nominais e auxiliar o 1º secretário a fazer a correspondência oficial da Assembleia.

