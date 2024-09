Ao lado de Riedel, Beto Pereira propõe melhorias em feira do Guanandi

O deputado federal e candidato à prefeito de Campo Grande Beto Pereira (PSDB), acompanhado do governador Eduardo Riedel, da mesma sigla, visitaram a feira do Guanandi na manhã deste domingo (15).

O encontro teve como foco apresentar propostas que visam revitalizar a experiência dos feirantes e dos frequentadores do local, como a substituição dos atuais banheiros químicos por unidades móveis de eventos, além de promover um calendário fixo de feiras.

Beto afirmou que sua gestão fará parceria com o governo do Estado para melhorar a infraestrutura das feiras. “Precisamos divulgar e recriar um calendário de feiras, onde haja visibilidade dos locais e que os feirantes possam trabalhar de segunda a segunda-feira”, enfatizou o tucano.

Uma das mudanças sugeridas por Beto consta em seu plano de governo, que garante que as feiras de Campo Grande passarão a contar com banheiros adequados. “Os banheiros estruturados vão ser uma realidade nas feiras livres, acompanhando os eventos e garantindo ainda mais qualidade para feirantes e visitantes”, assegurou.

