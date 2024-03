Ao lado de Tereza Cristina, Adriane Lopes filia quatro vereadores no PP

A vice-presidente nacional e presidente estadual do Partido Progressista em Mato Grosso do Sul, senadora Tereza Cristina, e a presidente municipal do partido, prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, receberam fichas de filiação de quatro vereadores: Beto Avelar, Delei Pinheiro, Prof Riverton e Valdir Gomes, ao PP, na manhã desta segunda-feira (11), na sede do partido. A migração fortalece a gestão e consolida a base da chefe do executivo Municipal da Capital na Câmara.

O ato de filiação contou também com a participação do secretário de governo da gestão municipal, Marco Aurélio Santullo, além de outras lideranças políticas, comunitárias e empresários da Capital. Com a chegada dos filiados o partido aumenta para 6 vereadores e se torna a maior bancada na Câmara. O partido aguarda novas filiações nas próximas semanas.

“Hoje é um dia histórico para o PP. Fico muito feliz de recebermos os quatro vereadores que se filiaram ao nosso partido, que vem fortalecer em Campo Grande, para que possamos avançar trazendo aquilo que a gente acredita, sempre tendo como prioridade a população da nossa Capital”, destacou Adriane.

Teresa Cristina contou com o apoio das mulheres para a reeleição da Prefeita da Capital. “A Prefeita é uma mulher que entrou na Prefeitura e mergulhou na gestão. Agora, tem coisas que são estruturais e que não dá para resolver em dois anos. Para isso, nós queremos um novo mandato para Prefeita, para que ela possa fazer sua gestão, com seus projetos, pensando Campo Grande por dez anos, dando a dimensão que a cidade precisa”, pontuou a senadora.

A vice-presidente nacional também falou sobre o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e da possível aliança entre PL e PP na Capital. “Bolsonaro é do PL, meu querido amigo, meu Presidente. Essa conversa está acontecendo e daqui para frente, até as convenções muita coisa vai ser conversada e muita coisa vai ser conversada. Espero que sim, que o campo da Direita tem que estar unida”, acrescentou Tereza.

Adriane Lopes se filiou ao Progressistas em junho do ano passado, e o ato contou com a participação de apoiadores no Clube Estoril.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também