Assembleia quer cortar gastos para garantir preservação ambiental

O presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa (PSDB), informou durante um coletiva de imprensa nesta terça-feira (3), que os deputados irão assinar um Protocolo de Adesão às ações que prevêem a substituição de copos plásticos e a redução do uso de papel no âmbito do Parlamento Estadual.

Com as medidas, a Casa de Leis prevê uma economia mensal de R$ 45 mil. A Assembleia também realiza estudos para a implantação do sistema de captação da energia solar.

“Além de ser um projeto para a conservação do meio ambiente, também visamos à economia. É uma questão de gestão, encabeçada pela Escola do Legislativo Ramez Tebet, que está orientando o servidor a usar sua própria caneca. Além do plástico zero, vamos adotar o sistema eletrônico, que reduzirá o uso de papel”, disse o presidente.

A ideia é economizar recurso para manutenção de arquivos físicos e agilizar o processamento dos documentos digitais. A assinatura do ato deverá acontecer próximo ao Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro.

