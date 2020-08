"Até a efetivação da vacina, vamos ter que viver nesse ioiô", afirma Riedel

O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (SEGOV) Eduardo Riedel, em entrevista para a CBN Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (10) falou sobre a situação dos casos de Covid-19 no Estado de Mato Grosso do Sul.

Riedel disse que o vírus tráz tristeza, trás morte, afastamento. Ele relembrou que ontem foi dia dos pais e teve filhos longe de seus pais.

Segundo informações, já são 101% dos leitos ocupados na macrorregião de Campo Grande, e o secretário falou que "é estremamente assustador não ter um leito para ser tratado", ele afirmou ainda que "conseguimos aumentar os leitos em várias unidades de saúde mas ainda é pouco. Estamos conseguindo remédios e aparelhos mas não na velocidade que queriamos".

"O momento agora é de extrema cautela", diz Riedel, menciona que Campo Grande está na bandeira preta, mas revela "estamos buscando incansavelmente a implantação de novos leitos".

Riedel falou do cenário do Estado neste momento, "a um concenso que após a efetivação da vacina, você cria um outro patamar de segurança e perceção da população e até lá, temos que conviver com o 'novo normal' e viver nesse 'ioiô' de libera mais, restringe mais, as pessoas mais cautelosas querendo exercer seu direito natural de fazer as coisas", relata secretário.

