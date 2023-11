Avenida dos Cafezais terá iluminação de LED

Com investimento de R$ 1 milhão, o governo do estado contratou uma empresa para fazer a implantação do sistema de iluminação pública com luminárias de LED na Avenida dos Cafezais, em Campo Grande. A contratação foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (31).

Segundo a Superintendência de Energia e Saneamento da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), o sistema de iluminação que será instalado na Cafezais será composto por 86 postes e 127 luminárias de 100 watts cada. Com energia limpa e renovável, as lâmpadas são carregadas a partir da luz do sol, gerando economia e sustentabilidade.

A instalação do sistema deverá ser concluída em um prazo de 120 dias consecutivos, contados a partir da data em que a empresa receber a Ordem de Início dos Serviços.

O investimento mais detalhado pode ser conferido a partir da página 6 do diário desta terça-feira, clicando aqui.

