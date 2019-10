Bairro Nova Lima terá um "Corredor Gastronômico"

Mauro Silva, com informações da assessoria

Com projeto de lei tramitando na Câmara Municipal de Campo Grande, o bairro Nova Lima poderá ter corredor "Corredor Gastronômico Turístico e Cultural". A proposta do vereador, Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), foi aprovada em primeira discussão na sessão desta terça-feira (29).

O "Corredor Gastronômico"do Nova Lima compreenderá a Avenida Gualter Barbosa, entre a rua Marques de Herval e a Avenida Zulmira Borba. "A exemplo do que ocorreu em outros locais, a prefeitura incentivará a promoção e ordenamento do local, mediante apoio dos órgãos envolvidos, visando à preservação do livre trânsito de veículos e transeuntes”, afirmou Carlão.

“A segurança local, a harmonia estética, a sinalização indicativa dos estabelecimentos participantes, a repressão ao comércio ambulante irregular, apresentações musicais, poéticas e artísticas e festivais e encontros gastronômicos e culturais", acrescentou Carlão.

Na justificativa da proposição está o fato desta região ser destaque no comércio de restaurantes e bares que atraem inúmeros campo-grandenses e turistas que estão de passagem em nossa capital.

Agora projeto deve ser votado novamente em plenário, para posteriormente ser sancionado pelo prefeito, Marquinhos Trad, e/ou, em caso de silêncio do Executivo, se promulgado pela Casa de Leis.

