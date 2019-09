Carlão assumirá a executiva municipal do PSB no domingo  

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), será o novo presidente da executiva municipal do Partido Socialista Brasileiro. A posse será realizada no próximo domingo (29) manhã no plenário da Câmara Municipal.

"Visando o crescimento partidário para o processo eleitoral de 2020, vamos intensificar filiações e discutir os rumos da sigla na Capital. Nosso projeto prioritário é ampliar a bancada no Legislativo Municipal, atualmente somos três vereadores: eu, o vereador Francisco veterinário e o vereador Junior Longo. Vamos trabalhar para reelegermos e ampliarmos nossa bancada, com uma chapa forte e competitiva", destacou o parlamentar.

Carlão afirmou que é preciso fortalecer a militância e seus segmentos, dando voz e participação às mulheres, jovens e movimento sindical, étnico e as demais minorias. Para ele o partido representa os segmentos da sociedade e necessita ter pluralidade.

"Estamos bem entrosados com nosso líder estadual, o médico cardiologista Ricardo Ayache que é uma referência de competência administrativa na Cassems e com certeza fará uma boa gestão frente ao PSB no Estado” disse o novo presidente do PSB em Campo Grande.

