Projeto do vereador Carlão cria serviço para pessoas com deficiência

Mauro Silva, com informações da assessoria

Com novo projeto apresentado na Câmara Municipal de Campo Grande na sessão desta terça-feira (4) beneficia idosos e pessoas com deficiência. A proposta é de autoria do vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB).

"O projeto cria este programa na Política Municipal do Idoso, especialmente nos programas referentes à saúde, reduz a vulnerabilidade das pessoas idosas que ficam sós, garantindo agilidade na comunicação de emergências, conforme pretende a proposição em tela”, explicou Carlão.

“A proposta não apresenta detalhamentos, mas incorpora o serviço na legislação protetiva já existente, especialmente na Política Municipal do Idoso. O Executivo poderá, ao criar o programa, ofertar o serviço apenas no âmbito da residência e para aqueles que permanecem no lar sem acompanhamento de um responsável", acrescentou.

A proposta visa a criação de um serviço de "tele assistência" para a comunicação de casos de emergência ocorridas na residência daqueles que se encaixam no programa. "Entendo que o atendimento mais rápido à pessoa idosa e à pessoa com deficiência nos casos de emergência é, em muitos casos, a garantia da sua sobrevivência”, ressaltou Carlão.

O projeto segue tramitação nas comissões pertinentes para posterior votação em plenário.

