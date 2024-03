Barbosinha a caminho do PSD

O vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, vai se filiar ao PSD (Partido Social Democrático) nesta quinta-feira (28), com aval do presidente nacional, Gilberto Kassab. No Estado, o partido é presidido pelo senador Nelsinho Trad.

Barbosinha deixa o PP (Progressistas) e entra no PSD, onde deverá encaminhar as articulações visando disputar a prefeitura de Dourados.

A escolha pelo partido deixa o vice-governador no caminho para ser o pré-candidato à sucessão do prefeito Alan Guedes.

Em Mato Grosso do Sul, o senador Nelsinho Trad está alinhado com o PSDB, cujo líder estadual é o ex-governador Reinaldo Azambuja.

Ao JD1, o senador confirmou a filiação de Barbosinha ao partido.

