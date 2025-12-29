Barbosinha assume interinamente o Governo a partir desta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (29), o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, passa a responder interinamente pelo Governo de Mato Grosso do Sul durante as férias do governador Eduardo Riedel, que fica afastado do cargo até 16 de janeiro de 2026, conforme comunicado à Assembleia Legislativa e publicação no Diário Oficial do Estado.

A transição ocorre de forma alinhada, e Barbosinha assume com a missão de dar continuidade às ações estratégicas da gestão, mantendo o ritmo de trabalho, o diálogo com os municípios e o foco nas políticas públicas. A agenda do governador em exercício seguirá integrada às diretrizes da Segov e da Casa Civil, priorizando compromissos institucionais, acompanhamento de obras, reuniões técnicas e a regularidade administrativa do Estado.

No ato de transmissão, Riedel destacou a confiança no vice. “Estou muito tranquilo porque Barbosinha conhece tudo, me ajuda no dia a dia com as diversas ações que temos e, com certeza, sua gestão será tranquila, conduzida com firmeza e determinação todo o nosso plano de governo que ajudou a construir e a gerir”, afirmou.

Ao assumir, Barbosinha agradeceu a confiança e reforçou o compromisso com o Estado.

“Governador, muito obrigado pela confiança. Seguiremos aqui trabalhando com a força da equipe e com o compromisso de manter o Estado nessa trajetória de desenvolvimento, cuidando das pessoas, da saúde, da educação, da infraestrutura e do nosso futuro. É uma honra assumir essa missão, mesmo que temporariamente”, declarou.

