Menu
Menu Busca segunda, 29 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Fiems fim de ano 2025
Política

Barbosinha assume interinamente o Governo a partir desta segunda-feira

Vice-governador passa a responder pelo comando do Estado durante o período de férias de Eduardo Riedel, que fica afastado até 16 de janeiro de 2026

29 dezembro 2025 - 12h45Taynara Menezes
Governador tira férias e retorna no dia 16 de janeiro Governador tira férias e retorna no dia 16 de janeiro   (Foto: Saul Scharamm)

A partir desta segunda-feira (29), o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, passa a responder interinamente pelo Governo de Mato Grosso do Sul durante as férias do governador Eduardo Riedel, que fica afastado do cargo até 16 de janeiro de 2026, conforme comunicado à Assembleia Legislativa e publicação no Diário Oficial do Estado.

A transição ocorre de forma alinhada, e Barbosinha assume com a missão de dar continuidade às ações estratégicas da gestão, mantendo o ritmo de trabalho, o diálogo com os municípios e o foco nas políticas públicas. A agenda do governador em exercício seguirá integrada às diretrizes da Segov e da Casa Civil, priorizando compromissos institucionais, acompanhamento de obras, reuniões técnicas e a regularidade administrativa do Estado.

No ato de transmissão, Riedel destacou a confiança no vice. “Estou muito tranquilo porque Barbosinha conhece tudo, me ajuda no dia a dia com as diversas ações que temos e, com certeza, sua gestão será tranquila, conduzida com firmeza e determinação todo o nosso plano de governo que ajudou a construir e a gerir”, afirmou.
Ao assumir, Barbosinha agradeceu a confiança e reforçou o compromisso com o Estado.

“Governador, muito obrigado pela confiança. Seguiremos aqui trabalhando com a força da equipe e com o compromisso de manter o Estado nessa trajetória de desenvolvimento, cuidando das pessoas, da saúde, da educação, da infraestrutura e do nosso futuro. É uma honra assumir essa missão, mesmo que temporariamente”, declarou.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ex-presidente Jair Bolsonaro
Brasil
Após remédios não surtirem efeito, Bolsonaro passa por procedimento contra soluços
Carla Zambelli
Política
Zambelli apanha de colegas de cela na cadeia de Roma
Plenário da Câmara dos Deputados
Política
Gastos com aluguel de veículos por deputados chegam a R$ 279 milhões em sete anos
Médico de Bolsonaro detalha cirurgia e não descarta novo procedimento
Política
Médico de Bolsonaro detalha cirurgia e não descarta novo procedimento
Ex-presidente, Jair Bolsonaro e o filho, senador Flávio Bolsonaro
Política
Por carta, Bolsonaro confirma indicação de Flávio como pré-candidato para 'continuidade'
Bolsonaro está deprimido, ansioso e tem crise de soluço, relata médico
Política
Bolsonaro está deprimido, ansioso e tem crise de soluço, relata médico
Lula durante pronunciamento na televisão
Política
Lula faz discurso de Natal em cadeia nacional de rádio e televisão
Foto: Luciana Nassar/ALEMS
Política
Produção legislativa varia entre deputados ao longo de 2025
Ademar Chagas (advogado) e o deputado federal, Vander Loubet, presidente do PT-MS
Política
PT aciona Polícia Federal após ameaça de extermínio em rede social
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
Jair Bolsonaro é internado e passará por cirurgia na quinta

Mais Lidas

O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem com câncer em estágio terminal é abandonado pelos filhos em Campo Grande
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Polícia
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Funcionários de lojas do Centro brigam por ciúmes de mulher em Campo Grande
VÍDEO: Jovem faz disparos durante o Natal e acaba preso pelo Choque em Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Jovem faz disparos durante o Natal e acaba preso pelo Choque em Campo Grande