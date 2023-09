Beto Pereira assume PSDB da Capital

Pela manhã deste sábado (16), o PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) começou a movimentar suas fichas no cenário político e com unanimidade de votos, o deputado federal Beto Pereira foi eleito o novo presidente do diretório municipal de Campo Grande.

O político contou com 267 votos a favor e nenhum contrário, assumindo a presidência pelo próximos dois anos. Anteriormente, o diretório era presidido pelo deputado estadual João César Matogrosso.

O partido havia anunciado que trabalharia com uma chapa de consenso e o nome escolhido havia sido de Beto Pereira. A chapa conta ainda com 1° vice-presidente, Marcelo Ferreira Miranda, o 2° vice-presidente Flávio César Mendes de Oliveira; 1° tesoureiro Valter Zeolla Caxiado; 2° tesoureiro Francisco da Silva Bandeira; 1° secretário Thiago Gonçalves, 2° secretário Jonas de Paulo.

Estão presentes na diretoria nomes como os vereadores Cláudio Serra e Juari Lopes, Ricardo Sena, Kelly Cristina Chaves, Rodrigo Otávio Machado, Gisele Alves Suza de Castro e Getúlio Barbosa Silva Júnior, além do líder da bancada, vereador Ademir Santana.

Em sua fala, Beto tratou a eleição como um desafio e agradeceu a maioria das pessoas que o escolheram para presidir o diretório e traçar um plano mirando as eleições municipais do próximo ano.

"A partir de hoje, quando estivermos construindo, vamos construir propostas para Campo Grande, mas com propostas que estejam alicerçadas, precisamos cumprir e falar a verdade. Eu vejo isso como um desafio. Esse desafio não é só meu, vai ser nosso e cada um dos senhores e das senhoras que temos obrigação de estarmos juntos, primeiro fortalecendo esse partido para que nós tenhamos a maior representatividade do legislativo municipal. Nós vamos precisar desse partido forte pra abraçar os aliados. Nós vamos precisar desse partido forte para conquistar e para formatar o melhor plano de governo para Campo Grande. Essa é a nossa missão".

Presente no evento, o governador Eduardo Riedel não poupou elogios ao colega de partido e aposta que o deputado fará um bom trabalho a frente do diretório. "É um processo democrático normal, Beto é uma pessoa experiente na política, prefeito de Terenos, deputado estadual, federal e agora assume o diretório de Campo Grande com toda a responsabilidade que ele tem na vida pública. E eu não tenho dúvida que ele vai fazer um grande trabalho".

Reinado Azambuja, presidente estadual partido, também esteve na convenção e se mostrou satisfeito com a escolha do nome de Beto Pereira para o diretório. "Eu fico muito feliz hoje de ter o Beto eleito nosso presidente, porque o Beto é uma pessoa que tem sensibilidade, de entender os problemas que a cidade tem".

