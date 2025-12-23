Beto Pereira destina R$ 36,7 milhões em emendas para municípios de MS

O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) concentrou, em 2025, o maior volume de emendas parlamentares da bancada federal de Mato Grosso do Sul. Ao longo do ano, foram R$ 36.790.692 empenhados, com 98,70% de liberação, direcionados a ações nas áreas de infraestrutura, saúde, assistência social, cultura, educação, esporte, turismo e segurança pública em diferentes municípios do estado.

Os recursos foram distribuídos a partir de demandas formalizadas por prefeituras, câmaras municipais e entidades locais, apresentadas em reuniões realizadas nos municípios e no gabinete do parlamentar em Brasília. Segundo o deputado, a definição das emendas considerou prioridades indicadas pelas administrações municipais e a capacidade de execução dos projetos. “As emendas são construídas a partir das demandas apresentadas pelos municípios, com foco em obras, serviços e equipamentos que tenham aplicação direta”, afirmou.

Parte dos investimentos está vinculada ao programa MS Ativo Municipalismo, que reúne o governo estadual e os municípios para discutir prioridades e executar projetos de forma integrada. A iniciativa busca organizar a aplicação dos recursos e ampliar a participação das prefeituras no planejamento das ações financiadas.

Em Anastácio, foram destinados R$ 1,7 milhão para a área da saúde, aplicados no custeio do Piso da Atenção Básica. O município também recebeu uma ambulância e dois ônibus escolares, adquiridos pelo governo estadual. Para 2026, está prevista a destinação de R$ 800 mil para a construção do Lar dos Idosos. “São investimentos que atendem demandas apresentadas pelo município e que têm impacto direto no atendimento à população”, declarou o parlamentar.

Em Pedro Gomes, uma emenda de R$ 1,5 milhão, somada a R$ 1 milhão de contrapartida da Câmara Municipal, viabilizou o início das obras de pavimentação da Avenida Maicon Feitosa. O recurso está sendo aplicado na execução da infraestrutura viária urbana, com acompanhamento do andamento da obra.

Outros investimentos incluem R$ 13 milhões destinados a obras de recapeamento no Conjunto Radiante e pavimentação asfáltica na Vila do Cascalho, voltadas à recuperação e ampliação da malha viária.

Na educação, escolas estaduais receberam recursos para melhorias estruturais e aquisição de equipamentos. Em Paranaíba, a Escola Estadual Aracilda Cícero Correa da Costa foi contemplada com R$ 198 mil. Em Ponta Porã, sete escolas receberam R$ 99 mil cada, enquanto, em Aral Moreira, a Escola Estadual João Vitorino Marques também foi beneficiada com R$ 99 mil. Segundo o deputado, a destinação segue critérios regionais e o acompanhamento da execução ocorre ao longo do exercício orçamentário.

