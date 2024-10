Beto Pereira diz que irá trabalhar para suprir "necessidades da pessoa idosa"

No Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, o candidato Beto Pereira (PSDB) defende que o envelhecimento da população deve ser encarado com seriedade e políticas públicas que assegurem cidadania plena e garantias de direitos aos idosos.

“O respeito à terceira idade tem que ser exercido por toda a sociedade, do cidadão comum ao poder público. Por isso, em meu mandato, vamos estabelecer políticas públicas consistentes na defesa dos idosos e na promoção do seu bem estar físico e mental”, afirmou.

Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a expectativa de vida dos brasileiros subiu para 76,4 anos, enquanto em Mato Grosso do Sul essa média é de 73,3 anos. Além disso, a proporção de idosos no país passou de 8,7% em 2000 para 15,6% em 2023, e, segundo projeções, deve mais do que dobrar até 2070, alcançando 37,8% da população.

"Vamos trabalhar para suprir as reais necessidades das pessoas idosas, promovendo cidadania e garantindo o pleno gozo de direitos fundamentais destes cidadãos", afirmou Beto Pereira, destacando que suas propostas visam a inclusão total dos idosos em todos os âmbitos da vida social, econômica e cultural de Campo Grande.

Entre as principais ações que Beto Pereira pretende implementar, estão projetos de promoção de práticas esportivas inclusivas para idosos, parcerias com instituições do Terceiro Setor para ampliação de ações de cidadania e inclusão, além de cursos profissionalizantes voltados para a geração de emprego e renda em comunidades mais vulneráveis.

O candidato propõe a execução de ações preventivas para combater a violação desses direitos, incluindo iniciativas para o fortalecimento de conselhos como o CMDPI (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa), além da reestruturação da rede de atendimento socioassistencial do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), a implementação de formação permanente para os profissionais da assistência social e a realização de concurso público para suprir a demanda de profissionais na área.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também