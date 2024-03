Bivar é afastado temporariamente da presidência do União Brasil

A Executiva do União Brasil decidiu hoje (20), afastar temporariamente o deputado federal e presidente do partido, Luciano Bivar.

O afastamento provisório é resultado das ameaças contra Antônio Rueda (PE), eleito em 29 de fevereiro para comandar o partido, e seus familiares. Rueda vai acionar o Supremo Tribunal Federal (STF), para pedir que Bivar seja investigado pelo incêndio nas casas dele e da irmã, em Pernambuco. E também pelas acusações sobre a desfiliação de deputados do Rio de Janeiro, sem consultar a Executiva do partido.

Por outro lado, Bivar disse que vai entrar com um processo por danos morais contra Rueda pelas acusações sobre os incêndios terem sido a seu mando. O deputado negou que tenha ameaçado o atual presidente, mas diz que já subiu o tom contra ele. Ele tem contestado a eleição e se recusa a aceitar o resultado.

Foram 11 votos a favor do afastamento, cinco contra e uma abstenção. O deputado participou por vídeo-chamada da reunião, por estar afastado. O Conselho de Ética deve analisar o caso e pode efetivar a determinação em até 60 dias

O União Brasil quer vaga na Câmara. Mas o partido só pode recuperar esse cargo se Bivar for expulso. Os deputados Arthur Maia (BA) e Paulo Azi (BA) são cotados para a eventual vaga. A sigla é a terceira maior bancada da Câmara, com 59 deputados. Tem ainda sete senadores e quatro governadores

