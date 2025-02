Bolsonaro defende a revogação da Lei da Ficha Limpa

O ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu, em um vídeo publicado em suas redes sociais nesta sexta-feira (7), a revogação da Lei da Ficha Limpa, que garante a inelegibilidade por oito anos para políticos condenados em decisões colegiadas de segunda instância.

Em seu Instagram, o ex-presidente aparece defendendo a revogação da lei, afirmando que ela atualmente só serve para “perseguir” políticos de direita, e que deveria ser um direito do brasileiro poder votar em candidatos condenados.

“A lei da Ficha Limpa serve apenas para isso perseguir a direita e ponto final, teria vários casos para comentar aqui”, comentou.

A fala surge durante a discussão de um projeto de lei complementar (PLP) do deputado federal Bibo Nunes (PL-RS), que quer reduzir o período de inelegibilidade da Lei da Ficha Limpa de oito para dois anos, o que possibilitaria Bolsonaro de concorrer ao pleito em 2026.

Uma das mudanças prevê que o prazo de inelegibilidade comece a contar a partir da eleição que resultou na punição.

Confira o vídeo do ex-presidente:

