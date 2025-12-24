Bolsonaro está deprimido, ansioso e tem crise de soluço, relata médico

Os médicos que acompanham Jair Bolsonaro (PL) deram detalhes sobre o estado de saúde do ex-presidente após ele ser internado, na manhã desta quarta-feira (24), para passar por um procedimento cirúrgico de reparação de duas hérnias inguinais.

A cirurgia está marcada para as 9h desta quinta-feira (25). Segundo a equipe, a estimativa é de que o ex-mandatário fique internado por um período de 5 a 7 dias, sujeito a reavaliação. O médico cardiologista Brasil Ramos Caiado informou, ainda, que Bolsonaro está “deprimido” e apresenta um quadro recorrente de soluços.

“O presidente está deprimido, um pouco, pela situação que está passando, bastante ansioso. A ansiedade leva a um quadro recorrente de soluço, que atrapalha o sono dele. Então, ele fica muito incomodado com isso”, disse o médico a jornalistas.

De acordo com o médico cirurgião Cláudio Birolini, a cirurgia não deve reduzir as crises de soluços. A equipe avalia a necessidade de fazer um bloqueio anestésico para aliviar o quadro.

"A cirurgia visa a correção das hérnias. Durante essa internação, nós vamos avaliá-lo novamente, do ponto de vista clínico, e está prevista a realização de outro procedimento, que seria o bloqueio anestésico do nervo frênico — uma anestesia do nervo do diafragma”, explicou Birolini.

Ainda segundo o especialista, após a cirurgia de hérnia, “a gente vai reavaliar essa situação e ver se convém fazer esse bloqueio anestésico, que é um procedimento relativamente seguro, mas que não é o padrão para tratamento de soluço”.

O ex-presidente deu entrada no Hospital DF Star, em Brasília, na manhã desta quarta-feira. Ele passou por exames e tomou medicações para, então, seguir para o quarto.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou reforço na segurança da unidade de saúde durante a internação de Bolsonaro. Nesta quarta, ele autorizou a presença dos filhos Flávio, Carlos, Jair Renan e Laura Bolsonaro no hospital.

