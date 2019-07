Bolsonaro fala sobre previdência em evento do Exército

Saiba Mais Política Parecer da reforma da Previdência é bem recebido pelo mercado financeiro

O presidente Jair Bolsonaro (PSL), fez um discurso sobre a reforma da previdência em uma cerimônia do Exército nesta quarta-feira (3), em São Paulo (SP), para tranquilizar militares.

Bolsonaro discursou e fez elogios aos militares “A reforma da previdência atendera a todos, fiquem tranqüilos meus colegas das forças auxiliares, o sacrifício tem que ser divido para todos, para que possamos colher os frutos lá na frente” disse.

O presidente aproveitou a oportunidade para falar do encontro do fórum informal que reúne 19 países mais a União Europeia (G20) e o acordo entre Mercosul e União Europeia, e afirmou que o Brasil é um pais independente “Brasil é um pais que tem autonomia um pais que não será subjugado ou tutelado por quem quer que seja”, afirmou.

Segundo ele, o governou anterior também tem mérito pelo sucesso do encontro G20, “ O fruto da viajem ao Japão o sucesso do encontro do G20 bem como depois do impulso do governo anterior, Michel Temer, nós consolidamos um dos acordos mais promissores de todo o mundo” completou.

O evento do Exército marcou a troca de chefia no Comando Militar do Sudeste. O general Luiz Eduardo ramos deixa o posto militar para assumir a Secretaria de Governo da Presidência, a frente do comando ficará o general Marcos Antonio Amaro há 45 anos no exército já atuou na presidência da republica no governo Dilma Rousseff.

Saiba Mais Política Parecer da reforma da Previdência é bem recebido pelo mercado financeiro

Deixe seu Comentário

Leia Também