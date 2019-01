Presidente assinará decreto que flexibiliza a posse de armas, segundo a Casa Civil

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) faz nesta terça-feira (15) a terceira reunião ministerial do governo, em duas semanas no poder.

Esse será o primeiro encontro após a confirmação dos nomes para a liderança do governo na Câmara, o deputado federal Major Victor Hugo (PSL), e do porta-voz, general Otávio Santana do Rêgo Barros.

A reunião do Conselho de Ministros ocorre horas antes da cerimônia de assinatura do decreto que flexibiliza a posse de armas, segundo a Casa Civil. O texto regulamentará a posse de armas de fogo no país, uma das principais promessas de campanha do presidente da República.

