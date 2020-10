Bolsonaro pede desculpas após piada homofóbica

A passagem do presidente Jair Bolsonaro pelo estado do Maranhão, teve muita repercussão negativa, após a declaração preconceituosa que proferiu nesta quinta-feira (29), após tomar um guaraná em visita ao Maranhão. Ele pediu desculpas.

“Agora virei boiola igual maranhense, é isso?”, disse o presidente, após beber o refrigerante Guaraná Jesus, que tem a cor rosa. “Quem toma esse guaraná vira maranhense, hein”, completou, gerando protestos e fortes críticas do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).

À noite, já em Brasília, durante transmissão ao vivo em uma rede social, Bolsonaro pediu desculpas, disse que fez "uma brincadeira", e que o comentário não era "para a televisão".

"Se alguém se ofendeu, me desculpa, eu fiz uma brincadeira com a cor do guaraná Jesus, que é cor-de-rosa. E a brincadeira que eu fiz não foi para a televisão, eu estava falando com um cara lá. Falei uns troços, e divulgaram como se eu estivesse ofendendo o pessoal do Maranhão. A maldade está aí", declarou.

Ele estava ao lado da ministra da Agricultura, Tereza Cristina,que tentou ajudar o mandatário: “a cor é bonita, presidente”, disse.

