Política

Bolsonaro poderá ser operado no Natal, decide Moraes

O ministro autorizou a presença da esposa, Michelle Bolsonaro, como acompanhante

23 dezembro 2025 - 16h41
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em casa, em novembroO ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em casa, em novembro   (Sérgio Lima/AFP)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja internado nesta quarta-feira (24) para realizar cirurgia no dia de Natal (25), no Hospital DF Star, em Brasília.

A Procuradoria-Geral da República informou não se opor ao pedido da defesa para a internação na véspera do procedimento e à realização da cirurgia na data prevista, nem à presença dos acompanhantes indicados.

Na decisão desta terça-feira (23), Moraes determinou que o transporte e a segurança sejam feitos pela Polícia Federal, de forma discreta, com desembarque pelas garagens do hospital. A PF deverá manter vigilância integral durante toda a internação, com segurança 24 horas por dia e, no mínimo, dois agentes na porta do quarto.

Ficou proibida a entrada de celulares, computadores ou outros dispositivos eletrônicos no quarto hospitalar, exceto equipamentos médicos. O ministro autorizou a presença da esposa, Michelle Bolsonaro, como acompanhante. Outras visitas dependerão de autorização judicial.

A PF informou ao STF que Bolsonaro precisa passar por cirurgia eletiva e outro procedimento o mais breve possível, conforme laudo do Instituto Nacional de Criminalística. Os peritos apontaram que a hérnia inguinal bilateral é de reparo programado, sem urgência, mas que os soluços persistentes exigem intervenção mais rápida.

Moraes também negou o pedido de prisão domiciliar. Bolsonaro está preso na superintendência da PF em Brasília desde 22 de novembro. Segundo o ministro, o local é próximo ao hospital e não prejudica eventual atendimento de emergência.

