O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar nesta quarta-feira (12), após encontro com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que “por enquanto” ainda é o candidato do partido para a disputa presidencial de 2026, mesmo estando inelegível.

O reencontro entre o presidente do PL e Bolsonaro foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Por enquanto, sou candidato. Os outros candidatos, aí você vê Gusttavo Lima, Caiado, Zema. Eles têm seus partidos, poxa. Eu acho até que seria bom cada partido lançar seu candidato e, no segundo turno, os partidos se unissem para apoiar os dois que passaram para o segundo turno. Seria a melhor coisa a fazer”, disse o ex-presidente após o encontro.

Bolsonaro disse que não tem motivo para se desfazer, inicialmente, do próprio capital político, e que não iria anunciar apoio a outra candidatura e esperaria o “momento certo”.

“Por que alguns me acusam que eu tenho que abrir mão do meu capital para apoiar alguém? Eu não tenho que abrir mão. Vou esperar o momento certo. Tenho uma experiência que ninguém tem. Eu peguei uma pandemia e uma guerra e entreguei no azul o governo. Fizemos coisas que ninguém podia imaginar”, afirmou o ex-presidente.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também