Menu
Menu Busca sexta, 13 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas - Mar26
PolÃ­tica

Brasil, ColÃ´mbia e MÃ©xico pedem cessar-fogo no Oriente MÃ©dio

PaÃ­ses defendem que divergÃªncias sejam resolvidas por diplomacia

13 marÃ§o 2026 - 17h55Luiz Vinicius, com informaÃ§Ãµes da AgÃªncia Brasil
Pela segunda vez em oito meses, Israel e EUA lançam uma agressão contra o IrãPela segunda vez em oito meses, Israel e EUA lanÃ§am uma agressÃ£o contra o IrÃ£   (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Os governos do Brasil, do México e da Colômbia publicaram, nesta sexta-feira (13), uma nota conjunta pedindo um cessar-fogo no Oriente Médio e que os países envolvidos na guerra resolvam as divergências por meio da diplomacia.

“Consideramos indispensável que, no atual conflito no Oriente Médio, seja declarado um cessar-fogo imediato, a fim de abrir espaços efetivos para o diálogo e a negociação”, diz o comunicado.

Os governos latino-americanos “reiteram a necessidade de que as divergências entre Estados sejam resolvidas por meio da diplomacia internacional, em consonância com os princípios da solução pacífica das controvérsias”.

Por fim, os países manifestam estarem dispostos a contribuírem para os processos de paz que gerem confiança, “a fim de avançar rumo a uma solução política e negociada do conflito”.

Nesta semana, ao anunciar medidas para aliviar a alta do petróleo provocada pela guerra no preço do diesel no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou de “irresponsabilidade” as guerras que ocorrem no mundo.

Entenda - Pela segunda vez em oito meses, Israel e EUA lançam uma agressão contra o Irã em meio às negociações sobre o programa nuclear e balístico do país persa.

Ainda no primeiro governo de Donald Trump, os EUA abandonaram o acordo firmado em 2015, sob o governo de Barack Obama, para inspeção internacional do programa nuclear iraniano. Israel e EUA acusam Teerã de buscar o desenvolvimento de armas nucleares.

Os iranianos, por sua vez, defendem que o programa é para fins pacíficos e que se colocavam à disposição para inspeções internacionais. Por outro lado, Israel, mesmo acusado de ter bombas atômicas, nunca permitiu qualquer inspeção internacional em seu programa nuclear.

Ao assumir o segundo mandato, em 2025, Trump iniciou nova ofensiva contra Teerã, exigindo, além do desmantelamento do programa nuclear, o fim do programa de mísseis balísticos de longo alcance e do apoio a grupos de resistência a Israel, como o Hamas, na Palestina, e o Hezbollah, no Líbano.

Um dia antes da agressão contra o Irã, o chanceler de Omã, Badr bin Hamad Albusaidi, mediador nas negociações, informou que eles estariam muito próximos de um acordo, e que o Irã teria concordado em não manter urânio enriquecido em altos níveis.

As atuais hostilidades entre Israel, EUA e Irã têm origem em 1979, quando a Revolução Islâmica derrubou a monarquia iraniana aliada de Washington à época. Desde então, o país persa é alvo de sanções econômicas que buscam fragilizar sua economia.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Segundo Paes, a introdução do medicamento na rede pública de saúde da cidade do Rio ocorrerá a partir de terça-feira (17)
PolÃ­tica
Lula defende supervisÃ£o mÃ©dica para uso de Ozempic: 'nÃ£o Ã© um prÃªmio'
Deputado e correligionários - Foto: Sarah Chaves
PolÃ­tica
Paulo Duarte quer encontro com a direÃ§Ã£o nacional do PSB antes de sair do partido
Barbosinha
PolÃ­tica
Barbosinha confirma saÃ­da do PSD e avalia filiaÃ§Ã£o ao Republicanos
Foto: Divulgação
PolÃ­tica
PSDB organiza ato de filiaÃ§Ã£o para ampliar base em Campo Grande
Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet
PolÃ­tica
Sem definir partido, Simone confirma disputa ao Senado por SÃ£o Paulo
Presidente Lula
PolÃ­tica
Lula pode vir a Campo Grande antes de conferÃªncia da ONU sobre espÃ©cies migratÃ³rias
Deputados analisam projeto que amplia informação sobre depressão infantil
PolÃ­tica
Deputados analisam projeto que amplia informaÃ§Ã£o sobre depressÃ£o infantil
Foto: Izaias Medeiros
PolÃ­tica
CÃ¢mara de Campo Grande analisa criaÃ§Ã£o da ClÃ­nica da FamÃ­lia itinerante
A ação aconteceu na manhã de hoje
PolÃ­tica
Pessoas em situaÃ§Ã£o de rua sÃ£o encontradas morando em capelas de cemitÃ©rio em CorumbÃ¡
O encontro aconteceu nesta quarta
PolÃ­tica
FÃ³rum nacional reÃºne secretÃ¡rios estaduais para discutir planejamento governamental em MS

Mais Lidas

Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
JustiÃ§a
JustiÃ§a condena soldado da PMMS por vÃ­deo em rede social com piada gravada em oficina
Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
JustiÃ§a
Assassinato brutal de mulher no Los Angeles: rÃ©us sÃ£o absolvidos e crime fica impune
Drogas eram arremessadas para dentro do presídio
PolÃ­cia
FacÃ§Ã£o usava propina para arremessar drogas e celulares em presÃ­dio de Campo Grande
Mais Social é um programa para famílias em situação de vulnerabilidade
PolÃ­cia
Governo de MS investiga fraude no programa Mais Social e exonera servidora