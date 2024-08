Brasil 'condena veementemente' assassinato de líder político do Hamas

O Ministério das Relações Exteriores afirmou, nesta quarta-feira (31), que o Brasil "condena veementemente o assassinato" do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, durante um ataque aéreo no Irã.

Em nota, o Itamaraty afirmou que o Brasil “repudia o flagrante desrespeito à soberania e integridade territorial do Irã”, e que o ataque, ocorrido em solo iraniano, dificulta uma resolução para o conflito em Gaza.

“Tais atos dificultam ainda mais as chances de uma solução política para o conflito em Gaza, ao impactarem negativamente as conversações que vinham ocorrendo para um cessar-fogo e a libertação dos reféns”, afirmou a Pasta.

O governo brasileiro insistiu, também hoje, na urgência de implementar um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza para se combater “a grave escalada de tensões no Oriente Médio”.

