Cai número de candidaturas em 2024

Disputarão as eleições municipais de 2024 em Mato Grosso do Sul 7.236 mil candidatos, 1.432 nomes a menos que 2020, um número 16,5% menor no geral. As novas regras da Justiça Eleitoral, que reduziram o limite máximo de candidatos a vereador por partido, influenciaram a queda do total de candidaturas.

Dos 8.668 candidatos registrados em Mato Grosso do Sul em 2020, 291 eram para o cargo de prefeito e 8.073 para vereadores. Em 2024, candidaturas para o Executivo diminuíram 20% com 232 candidatos, e caiu 16,1% para a disputa na Câmara Municipal,são 6.771 mil candidaturas para 849 vagas.

A quantidade pode ser alterada ao longo da campanha após os deferimentos das candidaturas pela Justiça Eleitoral.

Nas eleições municipais de 2020, a legislação estabelecia um teto de 150% do número das vagas da Câmara Municipal, no entanto, nestas eleições, conforme a Lei n° 14.211, os partidos ou federações puderam lançar um total de candidatos de até 100% das vagas, mais um.

Ou seja, uma chapa completa para a Câmara de Campo Grande, por exemplo, pode ter o total de candidatos para o número de vagas 29, mais 1.

Em Campo Grande, o número de candidatos a prefeito caiu pela metade, dos 16 de 2020 para 8 em 2024.



Conforme dados estatíticos do (TSE) Tribunal Superior Eleitoral, a disputa de 2024 terá 455.752 mil candidatos, sendo 15,433 mil na busca pelo cargo de prefeito; 15,4 mil de vice e 424,793 de vereadores.

