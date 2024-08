AO VIVO: Candidatos à prefeitura da Capital em debate na ACP

A ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública) promove, neste momento, um debate com os principais candidatos à prefeitura de Campo Grande. O intuito do encontro é fazer com que eles apresentem as propostas para a educação pública e ouçam as demandas dos profissionais da área.

Assista:

