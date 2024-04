Câmara analisa projeto que permite entrada com água para consumo em shows

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam nesta terça-feira (23), em primeira discussão, p Projeto de Lei n. 11.196/23 que garante a permissão para a entrada com água potável para consumo próprio em shows, festivais, exposições e eventos em Campo Grande. PL é do vereador Dr. Victor Rocha.

Também em primeira discussão a proposta do vereador Papy, que cria a carteira funcional digital e física dos conselheiros tutelares e dá outras providências também será analisada. E o Projeto de Lei n. 11.238/24, de autoria do vereador Professor Juari, que dispõe sobre a instituição da campanha permanente nas escolas públicas e particulares do ensino fundamental e médio do município de Campo Grande, de valorização e respeito ao trabalho do professor.



Em única discussão e votação, os parlamentares analisam o Veto Parcial ao projeto de Lei n. 11.040/24, que estabelece o Programa Municipal de identificação de lar atípico com pessoas com hipersensibilidade auditiva e também o Veto Total ao Projeto de Lei Complementar n. 917/24, que altera o Artigo 2º da Lei n. 2.786, de 27 de dezembro de 1990. A proposta é de autoria dos vereadores Claudinho Serra, Betinho, Professor André Luis, Dr. Victor Rocha, Ronilço Guerreiro, Clodoilson Pires e Edu Miranda.

Já em segunda discussão e votação, será votado o Projeto de Lei n. 11.162/23, dos vereadores Papy e Carlos Augusto Borges (Carlão), que institui no calendário oficial de eventos de Campo Grande, a “Feira Científica”.

