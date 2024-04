Câmara Municipal: Veja como ficaram as bancadas

Ao longo de 30 dias de janela partidária, dois partidos perderam espaço na Câmara Municipal de Campo Grande, enquanto outras duas legendas ganharam reforços de vereadores.

Marcos Tabosa que era do PDT foi para o PP de Adriane Lopes junto com Tiago Vargas, Beto Avelar, Delei Pinheiro, Valdir Gomes, Riverton e Sandro Benites. O Patriota não tem mais Edu Miranda que escolheu o Avante. As duas siglas - PDT e Patriota - ficaram sem representantes na Casa de Leis.

O PSDB que tinha Claudinho Serra e Professor Juari, ganhou outros cinco nomes: Silvio Pitu, Papy, Dr. Victor Rocha, Zé da Farmácia e William Maksoud.

Já o PSD perdeu e ganhou, enquanto Junior Coringa foi para o MDB, Gilmar da Cruz saiu do Republicanos (que ficou só com Betinho) para integrar o PSD junto com Otávio Trad.

Ao todo, 16 vereadores fizeram a movimentação na janela partidária e o Partido Progressistas (PP), ficou com a maior bancada.

Veja como ficou cada partido:

PSDB

Claudinho Serra, Victor Rocha, Papy, Professor Juari, Silvio Pitu, William Maksoud e Zé da Farmácia

PP

Beto Avelar, Delei Pinheiro, Sandro Benites, Prof. João Rocha, Professor Riverton, Marcos Tabosa, Tiago Vargas e Valdir Gomes

PT

Luiza Ribeiro

Ayrton Araújo

MDB

Dr. Loester

Dr. Jamal

Junior Coringa

PODEMOS – Clodoilson Pires e Ronilço Guerreiro

União Brasil - Coronel Villasanti

Republicanos - Betinho

Avante – Edu Miranda

PSD – Otávio Trad e Gilmar da Cruz

PRD – Prof. André Luis

PSB - Carlão

